Manchester City gegen Manchester United live im TV und Online-Stream

Auf einen heißen Tanz können sich die Zuschauer im Etihad Stadium von Manchester City am 16. Spieltag einstellen. Das Manchester-Derby zwischen den "Citizens" und Manchester United geht am Samstag (18.30 Uhr, live im SPORT BUZZER-Ticker ) in die 179. Runde. Pep Guardiola muss mit seinen Schützlingen unbedingt gewinnen, um den Anschluss an Spitzenreiter Liverpool nicht endgültig zu verlieren.

Ohnehin hat der Premier-League-Champion der beiden zurückliegenden Jahre Manchester City durch die Pleite im direkten Duell gegen Liverpool (1:3) sowie dem Punktverlust gegen Newcastle (2:2) in den letzten vier Liga-Partien einige Federn gelassen. Mit nunmehr 11 Zählern Rückstand auf das Team von Jürgen Klopp gerät City zunehmend unter Zugzwang. Gegen den Erzrivalen setzen die Hausherren voll auf die Unterstützung des eigenen Anhangs. "Hoffentlich können uns unsere Fans helfen, ein gutes Spiel zu machen", sagte Guardiola nach der souverän gelösten Pflichtaufgabe bei Burnley (4:1). Zu Hause haben die "Sky Blues" in der laufenden Spielzeit erst einmal verloren.

Stadtrivale Manchester United lehnt sich dagegen gegen den Trend der zurückliegenden Derbys auf, will nach 10 Pleiten in den jüngsten 16 direkten Premier-League-Vergleichen wieder einen Sieg einfahren. Helfen könnte dabei der "Big Point" unter der Woche gegen Tottenham (2:1), der eine Durststrecke von drei sieglosen Partien in Serie beendete. Gerade auswärts haben die "Red Devils" jedoch Probleme und setzten sich in dieser Saison erst einmal in der Fremde durch. Mit einem zweiten Auswärtserfolg könnte sich der Tabellensechste im oberen Drittel etablieren und sich weiter in Lauerposition auf den Fünften Wolverhampton bewegen.