DOSB-Chef Alfons Hörmann kritisiert CAS-Urteil zu Manchester City: "Ein Schlag ins Gesicht"

DOSB-Präsident Alfons Hörmann hat mit deutlicher Kritik auf das CAS-Urteil im Fall von Manchester City reagiert. "Nach allem, was mir an Informationen vorliegt, ist das ein Schlag ins Gesicht für all diejenigen, die um die Fairness im Sport kämpfen. Das ist nicht das, was ich als Idealbild für die Zukunft des Sports sehe. Das ist ein gekaufter Sport. Solch eine Entwicklung, die jetzt leider sogar von Gerichtsseite bestätigt wurde, findet keine Akzeptanz in der Gesellschaft", sagte der höchste deutsche Sport-Funktionär im Gespräch mit dem SPORTBUZZER.

In der vergangenen Woche hatte der Internationale Sportgerichtshof eine dem englischen Klub durch die UEFA auferlegte Europapokal-Sperre von zwei Jahren aufgehoben und eine Geldstrafe von 30 Millionen auf zehn Millionen Euro reduziert. Als Begründung für seine Entscheidung führte der CAS an, dass die Beweise unzureichend oder die Taten verjährt seien. Dem Spitzenklub aus der Premier League war vorgeworfen worden, gegen die Regeln des Financial Fairplay verstoßen zu haben. Englands Vizemeister hatte dies stets zurückgewiesen.

