Anhörung nach Einspruch von Manchester City beendet - CAS kündigt Entscheidung über Europapokal-Sperre an

Nach dem Einspruch von Manchester City gegen die zweijährige Europapokal-Sperre wird eine Entscheidung des Internationalen Sportgerichtshofs in der ersten Juli-Hälfte erwartet. Das teilte der CAS am Mittwoch nach dem Ende der Anhörung in Lausanne mit. Seit Montag waren dort verschiedene Zeugen aus mehreren Ländern gehört worden. Die Anhörung fand per Videokonferenz unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.