Bericht aus England: Manchester City heuert Anti-Brexit-Anwalt Pannick für Verfahren vor CAS an

Man City soll täglich 24.000 Euro für Anwalt bezahlen

In der laufenden Champions-League-Saison trifft das Guardiola-Team am Mittwoch (21 Uhr) im Achtelfinal-Hinspiel auswärts auf Real Madrid. Unabhängig vom Abschneiden im Wettbewerb oder in der Premier League - dort steht Man City mit 22 Punkten Rückstand hinter dem FC Liverpool auf Rang zwei - könnte es die vorerst letzte Spielzeit auf europäischer Bühne sein. Grund für die Sperre ist ein Vergehen gegen das Financial Fairplay. Coach Guardiola kündigte derweil an, unabhängig davon auch in Zukunft auf der Trainerbank in Manchester Platz nehmen zu wollen.