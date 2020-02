Ausschluss aus Champions League: Wie geht es mit Trainer Pep Guardiola bei ManCity weiter? 

Der Königsklassen-Bann gegen Manchester City erschütterte am Freitag die Fußball-Welt: Aufgrund von Verstößen gegen das Financial Fairplay hat die UEFA dem amtierenden englischen Meister eine Sperre über zwei Jahre für die Champions League verhängt - für Klub und Fans ein Schock. Zwar möchten die Citizens das Urteil vor dem Internationalen Sportgerichtshof CAS anfechten, ein Erfolg ist jedoch nicht garantiert. Für Star-Trainer Pep Guardiola könnte die Entwicklung das Ende seiner Ära in Manchester einläuten.