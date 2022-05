ManCity-Deal nur noch Formsache? Haaland zur Klärung persönlicher Angelegenheiten freigestellt

Zuvor hatte Sky berichtet, dass City-Boss Ferran Soriano den BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke informiert habe, dass die Engländer die vereinbarte Ausstiegsklausel in Haalands Vertrag aktivieren und die festgelegte Ablöse in Höhe von 75 Millionen Euro bezahlen wollten. Auch das Portal The Athletic schrieb, dass sich die Parteien grundsätzlich einig seien und dass der Wechsel noch in dieser Woche über die Bühne gehen solle.