Englische Presse zerpflückt ManCity nach 2:5-Debakel gegen Leicester - Guardiola: "Fühle mich schlecht"

Ein Gala-Auftritt von Englands Nationalstürmer Jamie Vardy hat Manchester City am Sonntag in ein tiefes Tal gestürzt. Der 33-Jährige erzielte beim furiosen 5:2 von Leicester City beim Star-Ensemble von Trainer Pep Guardiola drei Treffer. Erstmals nach 686 Pflichtspielen kassierte dabei eine vom Ex-Bayern-Coach trainierte Mannschaft fünf Tore in einem Spiel.

In der englischen Presse sorgte das Debakel des Vize-Meisters der vergangenen Premier-League-Saison für mächtig Wirbel. "Böses Erwachen! Hattrick-Held Vardy reißt Peps wacklige Abwehr in Fetzen. Citys Defensive bricht unter Druck in 21 Slapstick-Minuten völlig zusammen", schrieb The Sun. Noch deutlicher wurde die Daily Mail: "ManCity zerfällt in die Einzelteile. Eklatante Defensivschwächen sind immer noch da und ein Genuss für die Titel-Rivalen. Die Konter-Anfälligkeit entlarvte Guardiolas Team."

Gar den langfristigen Verbleib des Spaniers in Manchester infrage stellte der Mirror: "Schockierende Heimpleite! Für Guardiola türmen sich die Probleme auf, die Leicester gnadenlos aufdeckte. Guardiolas Team hätte nie so zusammenbrechen dürfen. Er wird zweimal darüber nachdenken, bei City zu bleiben." Der Star-Coach selbst war nach dem Debakel bedient: "Ich fühle mich schlecht für meine Spieler und für den Verein. Wir müssen die Situation analysieren und uns verbessern. Das ist meine Aufgabe", sagte er, fügte allerdings an: "Natürlich ist es eine schwierige Situation, aber es ist auch erst der zweite Spieltag."