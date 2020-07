Manchester City deklassiert Meister Liverpool - De Bruyne, Sterling und Foden schießen Klopp-Elf ab

Die Meisterschaft in der Premier League ist bereits entschieden. Dafür hatte Manchester City durch die 1:2-Niederlage gegen den FC Chelsea in der Vorwoche selber gesorgt. Die Pleite der Citizens besiegelte den ersten Premier-League-Triumph des FC Liverpool seit 30 Jahren. Das Topspiel am Donnerstagabend nahmen die Schützlinge von Pep Guardiola deshalb jedoch nicht weniger ernst. Mit 4:0 (3:0) fegte ManCity über die Klopp-Elf hinweg. Damit ist dem Double-Sieger des vergangenen Jahres die Teilnahme an der Champions League kaum noch zu nehmen. Allein der Vorsprung auf Verfolger Leicester City beträgt nun beruhigende elf Zähler bei noch sechs verbleibenden Partien. Liverpool kassierte indes die erst zweite Niederlage in dieser Saison.