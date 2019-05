Nationales Triple für Manchester City perfekt: Guardiola-Team gewinnt FA Cup deutlich

Titel-Premiere für Pep Guardiola! Der Trainer von Manchester City hat am Samstag zum ersten Mal in seiner Karriere den nationalen Pokal Englands, den FA Cup gewonnen. ManCity setzte sich im Finale des ältesten Klubwettbewerbs der Welt im nicht voll besetzten Wembley-Stadion deutlich gegen den klaren Underdog FC Watford mit 6:0 (2:0) durch. Damit hat das Pep-Team Historisches erreicht: Noch nie zuvor gewann die Männer-Mannschaft, im Gegensatz zur Frauen-Abteilung, alle englischen Titel (Meisterschaft, FA Cup, Ligapokal) in einer Saison. ManCity machte also das sogenannte nationale Triple perfekt.