Manchester City gegen den FC Chelsea live im TV und Online-Stream sehen

Für Manchester City läuft die Saison optimal. Das Team von Star-Trainer Pep Guardiola konnte aus 21 Spielen 17 Siege einfahren und steht mit zehn Punkten Abstand auf dem ersten Tabellenplatz. City will seinen unglaublichen Lauf fortsetzen. Die letzten elf Premier-League Spiele in Folge konnte man gewinnen. Eine schlechte Nachricht gibt es allerdings doch für alle, die es mit Manchester City halten. Flügelspieler Riyad Mahrez fehlt den Citizens weiterhin. Grund: Er tritt mit seinem Heimatland Algerien gerade beim Afrika-Cup an.

Der FC Chelsea rund um den deutschen Trainer Thomas Tuchel tat sich in den letzten Wochen schwer. Zwar ist das Team von der Stamford Bridge seit fünf Premier-League Spielen ungeschlagen, dennoch konnte man auch nicht über einen einzigen Sieg in den letzten fünf Liga-Spielen hinaus kommen. Nach dem Kracher-Spiel vor zwei Wochen gegen den FC Liverpool will der FC Chelsea wieder in die Erfolgsspur. Was Sorgen macht, sind die Ausfälle in der Defensive. Keeper Édouard Mendy muss aussetzen, da er am Afrika-Cup teilnimmt. Andreas Christensen, Ben Chilwell, Trevoh Chalobah und Reece James fehlen verletzt.