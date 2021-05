Manchester City gegen den FC Chelsea: Pep Guardiola und Thomas Tuchel im Trainervergleich

Die Salzstreuer! Es wird natürlich viel über die Salzstreuer gesprochen vor dem Aufeinandertreffen von Manchester City mit Pep Guardiola und dem FC Chelsea mit Thomas Tuchel im Champions-League-Finale am Samstag in Porto. Sechs Jahre ist es her, dass die beiden Trainer, damals beim FC Bayern (Guardiola) und im Sabbatjahr (Tuchel), in der Münchner Bar Schumann’s ein Fachgespräch über Taktik führten und dabei Weingläser, Pfeffer- und Salzstreuer hin- und herschoben. Vor dem Duell der Fußballnerds um Europas Fußballkrone macht der SPORTBUZZER den direkten Vergleich. Anzeige

Standing Bei Manchester City ist alles auf Guardiola zugeschnitten – von der sportlichen Führung mit seinen alten Barcelona-Kumpels Ferran Soriano (Vorstand) und Txiki Begiristain (Sportchef) bis zur Transferstrategie. Guardiola symbolisiert das Streben des Klubs nach einem Platz im Olymp des europäischen Fußballs. Die Fans verehren ihn wie einen Heiligen. Von so viel Wertschätzung ist Tuchel bei Chelsea noch weit entfernt. Das Publikum trauert der Ende Januar entlassenen Klubikone Frank Lampard nach. Mit Platz vier in der Premier League und dem Einzug ins Endspiel der Königsklasse hat sich Tuchel allerdings den Respekt des Umfelds erarbeitet. Klubbesitzer Roman Abramowitsch und Sportchefin Marina Granovskaia schätzen ihn ohnehin.

Taktik Guardiola hat seine Mannschaft neu erfunden in dieser Saison. Sie presst weniger radikal und spielt defensiver. Schlüsselspieler ist passend dazu Abwehrchef Rúben Dias, der gerade von Englands Journalisten zum Mann der Saison gekürt wurde. Ein weiteres Merkmal von Guardiolas Manchester City 2.0: Die Mannschaft kommt ohne echten Mittelstürmer aus und operiert in einem 4-3-3 mit sogenannter falscher Neun. Tuchels Chelsea hat ähnliche Merkmale. Basis des Erfolgs ist die Defensive. Die Tore soll eigentlich Timo Werner als Spitze in einem 3-4-2-1 schießen – doch der Deutsche ist wegen seiner vergebenen Chancen oft tragische Figur. Die mangelnde Durchschlagskraft im Angriff ist Chelseas Schwäche.

Erfolge Guardiola hat zweimal die Champions League gewonnen – 2009 und 2011 mit dem FC Barcelona. Seitdem gelang es ihm weder beim FC Bayern noch mit Manchester City, diesen Erfolg zu wiederholen. Auch, weil er sich immer wieder vercoachte. Auf nationaler Ebene ist seine Bilanz fast makellos. Im fünften Jahr bei Manchester City hat er gerade die dritte Meisterschaft geholt. Tuchel kann auf einen Pokalsieg mit Borussia Dortmund und zwei Meisterschaften und ein nationales Triple mit Paris Saint-Germain zurück schauen. Außerdem ist er der erste Trainer, der in zwei aufeinanderfolgenden Jahren mit unterschiedlichen Klubs im Finale der Champions League steht (in der vergangenen Saison 0:1 mit Paris gegen den FC Bayern).

Direkter Vergleich Siebenmal trat eine Guardiola-Elf schon gegen eine Tuchel-Elf an. Vier Vergleiche gewann Guardiola, zweimal mit dem FC Bayern gegen den FSV Mainz 05, zweimal gegen Dortmund, unter anderem im Pokalfinale 2016. Eine Partie gegen Tuchels Dortmunder endete torlos. In England gingen die bisherigen beiden Duelle an Tuchel: Sein FC Chelsea besiegte Manchester City Mitte April im Halbfinale des FA-Cups 1:0 und gewann vor drei Wochen das Premier-League-Spiel 2:1. Allerdings hatte Guardiola jeweils eine B-Elf aufgeboten.