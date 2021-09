Premier League kompakt: Manchester City gewinnt Top-Spiel gegen Chelsea - Bittere Pleite für Manchester United

Thomas Tuchel und der FC Chelsea haben im Spitzenspiel der englischen Premier League ihre erste Saison-Niederlage kassiert. Die Londoner verloren an der Stamford Bridge mit 0:1 (0:0) gegen Manchester City und büßten die Tabellenführung vorerst ein. Gabriel Jesus erzielte am frühen Samstagnachmittag das entscheidende Tor (53.) und sorgte mit seinem Treffer dafür, dass die Citizens im Klassement an Chelsea vorbeizogen und nun punkt- und torgleich mit dem FC Liverpool an der Spitze thronen. Allerdings genügt den Reds am Sonntagabend schon ein Remis bei Aufsteiger FC Brentford, um sich zumindest ein wenig von City abzusetzen.

