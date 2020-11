Manchester City gegen den FC Liverpool live im TV und Online-Stream sehen

So richtig rund läuft es bei Manchester City in der noch jungen Premier-League-Saison bislang nicht. Nur drei Erfolge fuhr das Team von Pep Guardiola in den ersten sechs Partien ein. Zu Meister FC Liverpool fehlen den Citizens - bei einem Spiel weniger - fünf Zähler. Diese Lücke kann die Guardiola-Elf am Sonntag enorm verringern. Dann empfängt City den Titelverteidiger in der Premier League zum Topspiel (17.30 Uhr). Und nach dem gelungenen Auftritt in der Champions League gegen Olympiakos Piräus (3:0) hat man durchaus Rückenwind.

Anzeige