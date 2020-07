Manchester City gegen den FC Liverpool live im TV und Online-Stream sehen

Der FC Liverpool steht als englischer Meister fest. Die 1:2-Niederlage von Manchester City am vergangenen Spieltag gegen den FC Chelsea besiegelte das, was ohnehin nur noch Formsache war. 23 Punkte liegen vor dem Duell der Guardiola-Elf mit dem frisch gebackenen Premier-League-Champion am Donnerstag (21.15 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) zwischen den beiden Kontrahenten. Damit trifft in der Begegnung der beiden englischen Schwergewichte der alte auf den neuen Meister. Zumindest Platz zwei können die "Citizens" mit einem Erfolg im Prestige-Duell aber festigen.