Gibt es noch ein königsblaues Wunder im Etihad Stadium? Schalke führte im Hinspiel bis zur 85. Minute mit 2:1, ehe Leroy Sané und Raheem Sterling eiskalt zurückschlugen und das Spiel zugunsten von Manchester City drehten. Die Partie Manchester City gegen FC Schalke 04 am Dienstag (21 Uhr / live im SPORTBUZZER-Ticker) ist das zweite Gastspiel einer deutschen Mannschaft im Etihad Stadium in dieser Saison. Die TSG 1899 Hoffenheim gastierte in der Gruppenphase in Manchester und unterlag mit 1:2.

Alle Sieger der Champions League Saison 1992/1993: Im Olympiastadion München besiegt Olympique Marseille den AC Mailand mit 1:0. Der deutsche Nationalspieler Rudi Völler (links) steht bis zur 78. Minute auf dem Platz. ©

Anzeige

Die Schalker klammern sich vor dem schweren Gang nach Manchester vor allem an die Historie. Im März 2015 gewannen sie trotz 0:2-Heimniederlage bei Real Madrid mit 4:3. Die Königlichen kamen damals hauchdünn weiter, die Sympathien gehörten europaweit jedoch Königsblau. ,,Wir sind klarer Außenseiter", sagte S04-Coach Domenico Tedesco bei der offiziellen Pressekonferenz zum Spiel, ,,wir haben noch eine kleine Chance, dafür brauchen wir einen besonderen Tag." Der gebürtige Gelsenkirchener Ilkay Gündogan, seit 2016 in Diensten von Manchester City, glaubt: ,,Unser größter Vorteil ist die Qualität, die in jedem Spiel von der Bank kommt. Pep Guardiola muss immer schwere Entscheidungen treffen und es liegt an uns, zu zeigen, dass wir für alle drei Wettbewerbe bereit sind."

25 ehemalige Spieler von Manchester City und was aus ihnen wurde Joey Barton, Edin Dzeko und Yaya Touré - nur drei ehemalige Stars von Manchester City. Wer spielte noch für den Spitzenklub? Der SPORTBUZZER zeigt die größten Stars in einer Galerie. ©

Aus der Schalker Mannschaft, die damals beinahe das ,,Wunder von Madrid" schaffte, steht nur noch ein Feldspieler im Kader: Es ist der Serbe Matija Nastasic, der auch schon bei Manchester City unter Vertrag stand. Der frühere Schalker Leroy Sané wird aller Voraussicht nach in der Startelf der ,,Citizens" stehen, ebenso wieder Ex-Dortmunder Gündogan und der einstige Hamburger Vincent Kompany. Während Citys Generalprobe gegen den FC Watford mit 3:1 erwartungsgemäß glückte, blieb Schalke 04 beim 2:4 bei Werder Bremen auch im siebten Liga-Spiel in Folge ohne Sieg.

50 ehemalige Spieler des FC Schalke 04 und was aus ihnen wurde Einst waren sie für den FC Schalke 04 aktiv. Aber was machen Raúl, Christoph Metzelder, Ivan Rakitic und Emile Mpenza heute? Der SPORTBUZZER hat sich auf Spurensuche begeben. ©

Wie sehe ich das Spiel Manchester City gegen FC Schalke 04 live im TV?

Der Pay-TV-Sender Sky zeigt die Partie Manchester City gegen FC Schalke 04 am Dienstag ab 21 Uhr live und exklusiv. Reporter ist Martin Groß. In der Konferenz (Optionskanal: Sky Sport 1) kommentiert Frank Buschmann. Streamingdienst DAZN zeigt Real Madrid gegen Ajax Amsterdam am Mittwoch ab 21 Uhr live.

Gibt es Manchester City gegen FC Schalke 04 auch live im Free-TV?

Nein! Mit Beginn der Saison 2018/2019 gibt es im Free-TV keine Live-Übertragungen mehr aus er Champions League. Der frei zu empfangende Sportsender Sky Sport News HD zeigt ab 23 Uhr Highlights der Partie Manchester City gegen FC Schalke 04. Ohne Bewegtbilder und mit reinem Ergebnisdienst kommt der ,,Fantalk" ab 20.15 Uhr bei SPORT 1 mit Thomas Helmer und Gästen aus. Die Diskussionen um die CL-Spiele haben spätestens seit dem Thriller BVB gegen Malaga (2013) allerdings Kultcharakter und sind sehenswert. Längere Zusammenfassungen der CL-Spiele bietet am Donnerstag zudem der Sender NITRO - rund um seine Live-Übertragung der Europa League.

Gibt es auch einen kostenlosen Live-Stream? .

Ja! Wer als Sky-Kunde keinen Fernseher zur Verfügung hat, kann das Spiel über Sky Go im Livestream ansehen. Das geht über PC, Smartphone und Tablet. Sky hat eine App entwickeln lassen, die man im iTunes- und Google-Play-Store kostenfrei herunterladen kann. solcher Streams umstritten ist

Das Internet bietet natürlich Alternativen, um nicht für den Livestream für das CL-Spiel Manchester City gegen FC Schalke 04 bezahlen zu müssen. Allerdings musst Du Dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer juristischen Grauzone, weil die Nutzung dieser Streams illegal sein kann.

Wie verfolge ich das Spiel im Liveticker?

Der SPORTBUZZER bietet am Dienstag einen Liveticker zum Spiel Manchester City gegen FC Schalke 04 an. Alle Tore, Karten, Highlights und Aktionen gibt es hier ab 20.45 Uhr

ANZEIGE: 50% auf 6-teiliges Trainingsset! Der Deal of the week im SPORTBUZZER-Shop.