Sané-Nachfolger gefunden? Manchester City vor Transfer von Valencia-Star Ferran Torres

Torres könnte bei City die Sané-Rolle einnehmen

Durch den Wechsel von Sané nach München , der sich ungeachtet seines im August 2019 erlittenen Kreuzbandrisses lange abgezeichnet hatte, hat der Klub des früheren Bayern-Trainers Pep Guardiola eine Planstelle in der Offensive frei. Dieses Vakuum könnte nun Torres füllen, der für Valencia in der laufenden Saison 32 Einsätze (vier Tore) in der spanischen La Liga hatte. In der Champions League lief Torres sechs Mal auf (zwei Treffer). Für die spanische Nationalmannschaft absolvierte der 20-Jährige bislang sechs Länderspiele.

Im Mai hatte das Online-Portal The Athletic auch über ein mögliches Interesse von Borussia Dortmund an Torres berichtet. Demnach soll der BVB mit einem Angebot für den Spanier aber abgeblitzt sein. Nun könnte also City den Zuschlag bekommen haben - auch wenn das für die Citizens kein günstiges Vergnügen werden dürfte. Das Portal transfermarkt.de taxiert den Wert des Offensivakteurs derzeit mit 45 Millionen Euro. Falls Manchester eine Ablöse in dieser Größenordnung zahlen muss, läge diese aber noch knapp unter dem Preis, den der FC Bayern für Sané bezahlt hat. Durch die schwere Verletzung, die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise und den Umstand, dass der deutsche Nationalspieler in England nur noch ein Jahr Vertrag hatte, war der Preis von Sané im Vergleich zum Vorjahr deutlich gefallen - auf angeblich 50 bis 60 Millionen Euro.