Dank Sterling: ManCity festigt Spitzenplatz mit Sieg gegen Arsenal - Mourinho-Team patzt

Manchester City bleibt in der Premier League weiter das Maß aller Dinge. Der Spitzenreiter gewann am Sonntag beim FC Arsenal mit 1:0 (1:0) und bleibt mit zehn Punkten Vorsprung souveräner Tabellenführer. Raheem Sterling sorgte bereits in der zweiten Spielminuten per Kopf für den einzigen Treffer der Partie. Während sich die "Citizens" mit dem 18. Pflichtspielsieg in Serie weiter auf Meisterschaftskurs befinden, kassierten die Londoner ihre dritte Pleite in den letzten vier Liga-Spielen und rutschen als Tabellen-Zehnter tiefer in die Krise. Als nächstes geht es für City im Hinspiel des Champions-League-Achtelfinals am Mittwoch in Budapest gegen Borussia Mönchengladbach.

