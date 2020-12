Vor Boxing Day: ManCity-Stars Gabriel Jesus und Kyle Walker mit Coronavirus infiziert

Vier Corona-Fälle vermeldet Manchester City. Neben den Spielern Gabriel Jesus und Kyle Walker haben sich nach Angaben des Klubs auch zwei Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert. "Alle vier Mitarbeiter werden nun eine Phase der Selbstisolation gemäß dem Protokoll der Premier League und der britischen Regierung zur Quarantäne einhalten", schreibt ManCity in einem Statement. "Jeder im Klub wünscht unseren Kollegen eine baldige Genesung in der Weihnachtszeit, bevor sie wieder zur Arbeit, zum Training und Wettkampf zurückkehren."

Bei Manchester City gab es bereits Corona-Fälle in den vergangenen Monaten. Unter anderem musste sich Nationalspieler Ilkay Gündogan in Quarantäne begeben. "Als ich die Diagnose von unserem Doktor bekommen habe, war ich extrem verunsichert. Und ich wusste nicht, was auf mich zukommt", räumte der Mittelfeldspieler ein. Er habe im September sehr starke Symptome gespürt, und als er dann die Diagnose erfuhr, "war das auch noch mal psychisch eine ganz andere Belastung", gab der Ex-Dortmunder zu.