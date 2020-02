Manchester City gewinnt Verfolger-Duell gegen Leicester City: Gabriel Jesus trifft spät

Zweiter Sieg im zweiten Spiel nach dem Wirbel um das UEFA-Urteil wegen Verstößen gegen das Financial Fairplay: Manchester City hat am Samstagabend das Verfolger-Duell in der Premier League bei Leicester City knapp mit 1:0 (0:0) gewonnen. Die Skyblues entschieden das Spiel erst spät für sich: ManCity-Stürmer Gabriel Jesus erzielte in der 80. Minute den Siegtreffer.