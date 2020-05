City-Star Kevin De Bruyne über Ausschluss aus Champions League: "Zwei Jahre wären lang"

Belgiens Nationalspieler Kevin De Bruyne von Manchester City hat in einem Video-Interview mit der belgischen Zeitung Het Laatste Nieuws offen gelassen, ob er den "Citizens" auch dann treu bleiben wird, wenn der Verein von Ex-Bayern-Trainer Pep Guardiola für zwei Jahre von den europäischen Klubwettbewerben - und damit auch aus der Champions League - ausgeschlossen wird. Zu dieser Sanktion hatte die UEFA wegen Verstößen des Klubs aus der englischen Premier League gegen das Financial Fairplay im Februar gegriffen. "Zwei Jahre wären lang", sagte De Bruyne: "Im Falle eines Jahres könnte ich sehen..."

City, das von seinen Geldgebern aus den Vereinigten Arabischen Emiraten finanziell massiv unterstützt wird, hatte gegen den UEFA-Bann vor dem Internationalen Sportgerichtshof (CAS) in der Schweiz Berufung eingelegt . Eine endgültige Entscheidung über den Einspruch gegen die Strafe, die neben dem Ausschluss auch eine Geldstrafe in Höhe von 30 Millionen Euro vorsieht, steht jedoch noch aus. Laut De Bruyne habe der Verein den Spielern signalisiert, "fast hundertprozentig sicher" zu sein, dass er im Recht sei. Die UEFA hatte das Financial Fairplay im Jahr 2015 eingeführt. Es soll das Einnahmen-/Ausgaben-Verhältnis der Vereine strenger reglementieren . De Bruyne kündigte an, seinen Verbleib in Manchester nicht davon abhängig machen zu wollen, ob auch Guardiola trotz einer möglichen zweijährigen Zwangspause auf europäischer Bühne bei dem Klub bleibt. Ohnehin gebe es im Moment "wichtigere Dinge".

De Bruyne für Verlängerung mit Belgiens Nationaltrainer Roberto Martinez

Der 28-Jährige nahm in dem Gespräch auch Stellung zu Medienberichten, wonach Guardiolas spanischer Landsmann Roberto Martinez unmittelbar vor einer Verlängerung seines Vertrags als Nationaltrainer Belgiens bis nach der WM 2022 in Katar stehen soll. "Vielleicht hätte er etwas anderes gemacht, wenn die Europameisterschaft (die wegen der Coronavirus-Pandemie um ein Jahr auf Sommer 2021 verlegt wurde, Anm. d. Red) diesen Sommer gespielt worden wäre. Aber wir haben ein Projekt, das bei Weitem nicht abgeschlossen ist. Jetzt aufzuhören, wäre komisch", sagte De Bruyne.

Derweil geht der frühere Profi des VfL Wolfsburg und von Werder Bremen davon aus, dass die wegen der Coronavirus-Krise derzeit unterbrochene Saison in der Premier League zuende gespielt wird. "Der finanzielle Aspekt ist in der Premier League viel zu wichtig. Wenn die Saison nicht beendet ist, wird dies ernsthafte Probleme verursachen", so De Bruyne. Diskutiert wird über einen Neustart im Juni. Sollte es so kommen, wäre das für De Bruyne ein merkwürdiges Gefühl, wie er zugab: "Dies fühlt sich eher wie der Beginn einer neuen Saison an." City ist in der Premier League als Titelverteidiger mit einem Rückstand von 25 Punkten bei einem weniger absolvierten Spiel Tabellenzweiter hinter dem designierten Meister FC Liverpool mit Trainer Jürgen Klopp.