Zittersieg dank Kyle Walker: Manchester City mit knappem Erfolg bei Sheffield United

Manchester City hat den schwachen Start in die Premier League vorerst hinter sich gelassen. Die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola fuhr am Samstag bei Sheffield United einen 1:0 (1:0)-Zittersieg ein. Den Treffer des Tages erzielte ausgerechnet der in Sheffield geborene Verteidiger Kyle Walker, der nach einem Querpass des früheren Bundesliga-Profis Kevin De Bruyne aus knapp 20 Metern erfolgreich war (28.) und die Citizens für eine druckvolle Anfangsphase belohnte. Walker hatte seine gesamte Jugend bei Sheffield United verbracht.

Man City wehrt sich gegen den Fehlstart

ManCity verpasste bei mehreren Gelegenheiten den zweiten Treffer und hielt Sheffield dadurch im Spiel. In der 70. Minute hatten die Gastgeber die große Möglichkeit zum Ausgleich, als John Lundstram den Ball aus aussichtsreicher Position über das Tor schoss. Kurz darauf scheiterte Rhian Brewster mit einem Lupfer an City-Torwart Ederson (72.). Auch in der auf beiden Seiten von Nervosität geprägten Schlussphase gelang es Sheffield nicht mehr, noch den Ausgleichstreffer zu erzielen. Die Citizens orientieren sich daher mit nunmehr elf Zählern langsam wieder in Richtung Europapokalplätze, nachdem sie zuvor aus fünf Begegnungen nur acht Zähler gesammelt hatten.