Bericht: Manchester City will Coman als Ersatz für Leroy Sané - Tausch mit FC Bayern möglich

Am Ende scheiterte ein Wechsel von Leroy Sané zum FC Bayern im vergangenen Sommer wohl allein am Kreuzbandriss, den sich der 23-Jährige im August zuzog. Vom Tisch ist das Thema aber noch lange nicht. Medienberichten zufolge steht der Nationalspieler weiter ganz oben auf dem Wunschzettel des deutschen Rekordmeisters. Laut des englischen Portals Sky Sports News sieht sich Manchester City deshalb bereits nach einem Nachfolger um und soll ausgerechnet in München fündig geworden sein.

Demnach gilt Kingsley Coman als Transferziel, sollte Sané tatsächlich zum FC Bayern wechseln. Der Franzose kam 2015 in der Amtszeit des heutigen City-Trainers Pep Guardiola nach München, wurde aber immer wieder von Verletzungen gebremst. In bislang vier vollen Spielzeiten stand Coman so nur bei 84 Bundesliga-Spielen auf dem Platz. Trotzdem gilt er beim deutschen Rekordmeister als eine der großen Verheißungen auf eine erfolgreiche Zukunft,

Laut Sky Sports News soll Manchester City den Franzosen auch wegen der gemeinsamen Zeit von Coman und Guardiola als idealen Ersatz für Sané sehen. Damit wäre auch ein Tausch zwischen den Klubs möglich, in dem Coman als Teil des Deals um Leroy Sané verrechnet werden könnte. Der FC Bayern müsste allerdings wohl noch draufzahlen, auch wenn der Vertrag des deutschen Nationalspielers in Manchester 2021 ausläuft.

Leroy Sané bei Manchester City Leistungsträger

Vor seiner schweren Verletzung hatte Sané nach seinem Wechsel von Schalke 04 beim englischen Klub den endgültigen Durchbruch auch auf internationaler Bühne geschafft. In den vergangenen beiden Saison sammelte der Angreifer in 63 Premier-League-Spielen insgesamt 46 Scorer-Punkte. Auch in der Champions League avancierte der 23-Jährige vor allem in der letzten Spielzeit zum absoluten Leistungsträger.

Allerdings könnte eine andere Personalie die Verhandlungen für einen möglichen Tausch erschweren. Denn: Neben Leroy Sané soll auch City-Trainer Pep Guardiola auf dem Wunschzettel des FC Bayern stehen. Wie die Sport Bild berichtet, soll der deutsche Rekordmeister ein Comeback des spanischen Fußballlehrers erwägen. Was das für die Zukunft von Coman und Sané bedeuten würde, ist noch nicht abzusehen.