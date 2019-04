Sané schießt ManCity an Klopp vorbei: Liverpool nach Manchester-Derby wieder Zweiter 

Leroy Sané hat Manchester City zum 2:0-Erfolg über den Stadtrivalen United und damit zurück an die Tabellenspitze geschossen. Der deutsche Nationalspieler traf am Mittwoch 15 Minuten nach seiner Einwechslung zum Endstand. Erst in der 66. Minute wurde er von Pep Guardiola eingewechselt. Zuvor bescherte Bernardo Silva (54.) die Führung für die "Citizens".