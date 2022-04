Von ManCity bis Liverpool: Die Champions-League-Viertelfinalisten vom Dienstag im Form-Check

Vorhang auf für die ersten beiden Viertelfinal-Spiele in der aktuellen Champions-League-Saison. Direkt am Dienstag sind mit Manchester City und dem FC Liverpool die beiden Meisterschaftskandidaten aus der Premier League im Einsatz. Die Gegner kommen mit Atlético Madrid und Benfica Lissabon aus West-Europa und gehen eher als Außenseiter in die Spiele. Wie sind die Mannschaften in Form? Und wie sehr spielt das Top-Spiel in England am kommenden Sonntag schon eine Rolle? Der SPORTBUZZER gibt einen Überblick. Anzeige

Manchester City Als Trainer konnte Pep Guardiola die Champions League bereits zweimal mit dem FC Barcelona gewinnen. Als Spieler schaffte es der spanische Star-Coach einmal mit den Katalanen. Mit Manchester City wartet der inzwischen 51-Jährige noch auf einen internationalen Titel. Nach drei englischen Meisterschaften, vier Ligapokal-Siegen, zwei Superpokal-Erfolgen und einem Pokalsieg hofft Guardiola endlich auf den Erfolg in der Königsklasse. ManCity zählt seit Jahren zu den Top-Favoriten auf den Henkelpott. "Nachdem wir das Champions-League-Finale der letzten Saison leider verloren haben, wissen wir, wie es sich anfühlt, dort zu sein. Wir besitzen genug Qualität, um wieder dorthin zu kommen. Wir müssen diese Verantwortung übernehmen und versuchen, das Beste daraus zu machen", sagte zuletzt der deutsche Nationalspieler Ilkay Gündogan. ManCity steht vor entscheidenden Spielen - erst Atlético, dann das Top-Duell mit dem FC Liverpool und dann wieder Atlético. Sie brauchen eine Top-Form, um diese Partien erfolgreich zu meistern.

Atlético Madrid Im Achtelfinale schaltete Atlético Madrid bereits ManCity-Stadtrivale Manchester United aus. Und auch in der Liga steckt das Team von Diego Simeone in einer starken Phase, gewann sechs Spiele in Folge. Damit sind die Colchoneros neben dem FC Barcelona das aktuelle formstärkste Team in Spanien. "Ich hoffe, dass wir ein ähnlich gutes Ergebnis wie zuletzt in Manchester gegen United erreichen können. Das Hinspiel ist sehr wichtig. ManCity ist eines der stärksten Teams in der Champions League. Aber ich denke, dass wir die Qualität und die Stärke haben, um uns diesem Spiel zu stellen", sagte Atletico-Verteidiger Stefan Savic. Mit Taktik-Fuchs Simeone wollen die Spanier besonders die starke Offensive des Gegners in Schach halten. Es ist sein erster Versuch gegen ManCity. Noch nie trafen die beiden Klubs aufeinander - wer entscheidet das Premierenduell für sich?

Benfica Lissabon Mit dem Team um DFB-Rückkehrer Julian Weigl rechnet kaum einer im weiteren Verlauf der Königsklasse. Doch spätestens mit dem Weiterkommen gegen Geheimfavorit Ajax Amsterdam verschaffte sich Benfica Lissabon mehr Respekt bei den Top-Teams. In der Gruppenphase ließen die Portugiesen den damals noch strauchelnden FC Barcelona hinter sich, kassierten aber zwei deutliche Klatschen gegen den FC Bayern (0:4, 2:5). In der Liga ist bei zwölf Punkten Rückstand auf Spitzenreiter FC Porto und neun Zählern auf Stadt-Rivale Sporting wohl auch nichts mehr drin in Sachen Meisterschaft und direkter Champions-League-Qualifikation. Weil das Polster auf den ersten Europa-League-Rang neun Punkte beträgt, kann der Fokus komplett auf die Champions League gelegt werden. Nach enttäuschenden Spielen in der Liga gegen den FC Vizela (1:1) und zuletzt FC Braga (2:3) wäre ein Weiterkommen der wohl zukünftigen Mannschaft von Roger Schmidt eine große Sensation.