ManCity-Star Gündogan schießt nach Remis gegen West Brom gegen Liga-Spielplan: "Sind keine Maschinen"

In dieser Saison sollte eigentlich wieder der große Angriff auf den Titel gestartet werden, doch bisher läuft es für Manchester City in der Premier League durchwachsen: Der Vize-Meister ist äußerst wackelig in die Saison gestartet. Am Dienstagabend setzte es den nächsten Rückschlag: Gegen Kellerkind West Bromwich Albion spielte die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola nur 1:1. Der schwache Auftritt sorgte beim deutschen Nationalspieler Ilkay Gündogan für Verstimmung: "Es ist enttäuschend, nur einen Punkt zu bekommen. Wir müssen diese Spiele gewinnen", sagte Gündogan nach der Partie. Anzeige

Der 30 Jahre alte Mittelfeldspieler, der am Dienstag immerhin das Tor für die Guardiola-Elf beisteuerte, hatte aber auch eine Erklärung für die unzufriedenstellende Leistung von ManCity: Der straffe Spielplan in dieser Saison, in der der sonst ohnehin volle Kalender in der Premier League wegen der langen Corona-Pause im Frühjahr noch vollgepackter ist. "Wir sind Menschen und keine Maschinen, wir tun uns manchmal auch schwer", klagte Gündogan. "In den nächsten Wochen wird es nicht einfacher werden."

Gündogan: "Alle Mannschaften haben Mühe"

In der Tat werden die Aufgaben für die Profis in England auch in den kommenden Wochen nicht weniger: Bis in den Januar hinein hat etwa ManCity beinahe alle drei Tage ein Spiel. Eine Winterpause, die es beispielsweise in der Bundesliga – wenn auch in dieser Spielzeit denkbar kurz – gibt, bekommen die Profis auf der Insel nicht. Trotzdem sieht Gündogan die Probleme in der durch die Pandemie gestauchten Saison nicht nur in England: "Alle Mannschaften in Europa haben Mühe, mehrere Spiele am Stück zu gewinnen", sagte er. "Es ist fast unmöglich, ein Team an der Spitze zu haben, das alles dominiert – vor allem mit dem Programm, das jetzt noch kommt."