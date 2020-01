Carabao Cup: ManCity vor Final-Einzug - Guardiola-Team schlägt ManUtd im Stadtderby

In den ersten 45 Minuten spielte der Premier-League-Champion seinen Gegner phasenweise an die Wand und arbeitete sich ein ums andere Mal vor das Tor des Stadtrivalen. In Halbzeit zwei ließen es die "Citizens" dann etwas ruhiger angehen - dies sollte sich rächen: Stürmer Marcus Rashford nutzte eine Unachtsamkeit in der Defensive und erzielte in der 70. Minute den Treffer für die Hausherren. Doch der Treffer verbessert die Chancen der Mannschaft von Trainer Ole Gunnar Solskjær für das Rückspiel nur bedingt.