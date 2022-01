"Persönlichkeit eines Champions": ManCity-Matchwinner Rodrigo lobt Mentalität nach Last-Minute-Sieg

Nach seinem Tor in der 93. Minute riss sich Rodrigo das Trikot vom Leib und ließ seinen Emotionen freien Lauf. Der Mittelfeldspieler hatte seinen Klub Manchester City am Samstag zu einem späten Sieg gegen den FC Arsenal geschossen. Die Citizens sind an der Tabellenspitze der Premier League mit Blick auf Verfolger FC Chelsea damit vorerst auf elf Punkte enteilt. Der "Lucky Punch" zum 2:1-Erfolg gegen die "Gunners" setzte bei Matchwinner Rodrigo Glücksgefühle frei. "Arsenal hat ein tolles Spiel gemacht, aber wir haben die Persönlichkeit eines Champions gezeigt", wird der Torschütze auf der Klub-Seite zitiert. Anzeige

Der 25-Jährige stellte dabei die geschlossene Teamleistung und den Charakter seiner Kollegen in den Vordergrund. "Wir haben aus den letzten Jahren gelernt, dass man immer pushen muss, egal was passiert", so Rodrigo weiter. Trotz leiser Selbstkritik zeigte sich der Spanier besonders von der Mentalität des amtierenden Meisters angetan. "Wir haben kein großartiges Spiel gemacht, aber wir haben gepusht, wir haben nie aufgegeben und wir dachten immer, dass es möglich ist."

Für Manchester City war der Dreier gegen den FC Arsenal der elfte Liga-Sieg in Folge – und ein großer Schritt in Richtung Titelverteidigung. "Drei weitere Punkte sind für uns lebenswichtig", jubelte Rodrigo. Auch sein Trainer Pep Guardiola ließ sich trotz des mühsamen Erfolgs lobende Worte entlocken. "Elf Spiele in Folge zu gewinnen, ist in dieser Zeit großartig."