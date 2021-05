Titel-Party am Sonntag? Agüero und Torres schießen ManCity trotz acht Wechseln zu Sieg gegen Palace

Manchester City hat drei Tage vor dem Halbfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Paris Saint-Germain einen weiteren großen Schritt in Richtung Premier-League-Meisterschaft gemacht. Gegen Mittelfeld-Klub Crystal Palace kam die Mannschaft von Ex-Bayern-Trainer Pep Guardiola im Londoner Selhurst Park zu einem 2:0 (0:0)-Erfolg und könnte damit schon am Sonntag die siebte Meisterschaft der Vereinsgeschichte feiern - sollte Lokalrivale ManUnited gegen den bereits entthronten Noch-Meister Liverpool verlieren. Die Tore für die Citizens erzielten Sergio Agüero (57.) und Ferran Torres (59.). Anzeige

Die erste Halbzeit war nichts für Fußball-Feinschmecker. Guardiola hatte im Vergleich zum überzeugenden Hinspiel in Paris (City gewann mit 2:1) die Rotationsmaschine angeworfen und auf acht Positionen getauscht - lediglich Torwart Ederson, Außenverteidiger Joao Cancelo und Mittelfeldspieler Rodri behielten ihren Platz. Neu dabei waren unter anderem die beiden zuletzt wenig gefragten Stürmerstars Kun Agüero und Gabriel Jesus. Ilkay Gündogan saß ebenso auf der Bank wie Kevin De Bruyne.

City gestaltete die Partie zwar teils drückend überlegen und mit einem deutlichen Mehr an Ballbesitz, konnte sich vor dem Tor der defensiv stabilen Londoner jedoch kaum einmal gefährlich in Szene setzen. So hatte Palace die beste Chance der Begegnung, als Christian Benteke aus kurzer Distanz an Ederson scheiterte (28.). Gabriel Jesus wurde auf der Gegenseite ein Treffer wegen einer Abseitsstellung aberkannt (36.), es ging mit einem 0:0 in die Kabinen.

Nach Wiederanpfiff zeigte sich die Guardiola-Elf zielstrebiger: Agüero, der City am Ende der Saison nach zehn Jahren verlassen wird, gelang mit einem sehenswerten Treffer das wichtige 1:0 (57.), gleich mit der nächsten Aktion setzte Torres gegen noch geschockte Eagles nach (59.) und sorgte für die Vorentscheidung. Das Ergebnis war am Ende noch gnädig gestaltet: Raheem Sterling traf beispielsweise noch den Pfosten (62.), auch Cancelo verpasste das dritte Tor nur knapp (74.).