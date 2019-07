ManCity-Neuzugang Rodrigo verrät: Deshalb bin ich nicht zum FC Bayern gewechselt

Der FC Bayern München und die Transfers in der aktuellen Sommerpause: So richtig rund läuft es bei dem deutschen Rekordmeister, der bisher nur drei Transfers (Lucas Hernandez, Benjamin Pavard und Fiete Arp) vorweisen kann, nicht. So galt unter anderem Atlético-Madrid-Juwel Rodrigo lange Zeit als Wunsch-Spieler des FC Bayern, doch das Mittelfeld-Talent wechselte schließlich zu Manchester City. Laut Medienberichten soll der Klub von Ex-Bayern-Trainer Pep Guardiola die festgeschriebene Ablöse von 70 Millionen Euro gezahlt haben. Der nächste Misserfolg in diesem Sommer für den FCB.