Manchester City gegen Olympique Lyon live im TV und Online-Stream sehen

Manchester City muss nach der verpassten Meisterschaft und dem Halbfinal-Aus im FA-Cup (0:2 gegen Arsenal) nun in der Champions League liefern, wenn in dieser Spielzeit doch noch ein Titel herausspringen soll. Immerhin: Im Achtelfinale schalteten die Engländer, ähnlich wie der kommende Gegner Lyon, mit Real Madrid einen echten Hochkaräter aus (2:1, 2:1). Und auch sonst sind die Schützlinge von Pep Guardiola in guter Form, gewannen sechs der jüngsten sieben Pflichtspiele.