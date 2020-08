ManCity-Coach Guardiola nach Pleite gegen Lyon: "Plan war nicht gut" - Matthäus übt harsche Kritik 

Welch eine Enttäuschung für Coach Pep Guardiola und Manchester City! Der haushohe Favorit ist überraschend im Viertelfinale der Champions League an Außenseiter Olympique Lyon mit 1:3 gescheitert. Anstelle von ManCity treffen nun die Franzosen im Halbfinale auf die Bayern (Mittwoch, 21 Uhr). Unter Guardiola (seit 2016 im Verein) schaffte es City nie weiter als bis ins Viertelfinale. "Wir müssen das Aus akzeptieren. Wir haben verloren, also war der Plan nicht gut. Lyon hat uns stark attackiert. Wir haben zwar gut gespielt, aber es war nicht genug. Nur eine Mannschaft kann Champions League-Sieger werden, ich muss das Ausscheiden akzeptieren", erklärte der sichtlich frustrierte Spanier am Sky-Mikro.

Bedient war nach Abpfiff auch Spielmacher Kevin De Bruyne, der im Matchplan von Guardiola oft auf die Außen ausweichen musste. "Der Coach hatte einen Plan, aber wir haben keine Optionen gefunden. In der zweiten Halbzeit haben wir ein gutes Spiel gemacht. Wir vergeben aber zwei Geschenke an Lyon und dann war das Spiel entschieden. Die Franzosen haben gespielt, wie wir es erwartet haben", lautete seine sachliche Analyse.

Matthäus: "Katastrophales Jahr für Manchester City"

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus sieht die Schuld bei Trainer Guardiola und prognostiziert dem Spanier, der noch bis 2021 unter Vertrag steht, eine schwere Zeit bei den Citizens. "Es war ein katastrophales Jahr für ManCity. Auch der zweite Platz in der Premier League mit 18 Punkten Abstand ist keine Ruhmesleistung. Der Weg zeigt für Guardiola persönlich in die falsche Richtung. Es wird Kritik an ihm hageln", lautet seine Analyse bei Sky. Einzig den Liga-Pokal in England konnte der Scheich-Klub in dieser Saison gewinnen - eindeutig zu wenig für die Ansprüche der Klub-Besitzer.

