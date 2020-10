Ehemaliger Manchester-City-Star Pablo Zabaleta beendet Karriere – "Unvergessliche Momente"

Bei Manchester City ist er der Spieler mit den sechstmeisten Einsätzen in der Klub-Historie und jetzt hängt er seine Fußballschuhe an den Nagel. Außenverteidiger Pablo Zabaleta hat am Freitag via Twitter verkündet, dass seine Profi-Karriere zu Ende ist. Der 35 Jahre alte Argentinier war zuletzt im Trikot von West Ham United in der Premier League aufgelaufen.