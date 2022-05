ManCity-Trainer Guardiola vor Real-Rückspiel zurückhaltend: "Weiß nicht, was passieren wird"

Star-Coach Pep Guardiola von Manchester City erwartet im Halbfinal-Rückspiel in der Champions League bei Real Madrid am Mittwoch (21 Uhr/live bei DAZN sehen [Anzeige]) ein anderes Spiel als beim 4:3 in Manchester vor einer Woche. "Die ganzen 90 Minuten werden nicht genauso sein", warnte Guardiola am Dienstag und wollte sich nicht auf eine Aufstellung festlegen. "Es gibt keine Garantie, dass dieselben Spieler genauso spielen. Ich weiß nicht, was morgen passieren wird."

Anzeige