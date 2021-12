Kurioser Platzverweis und Elfmeter-Tor von Sterling: Manchester City festigt Platz eins in der Premier League

Manchester City bleibt Tabellenführer in der Premier League. Der amtierende englische Meister bezwang am Samstag die Wolverhampton Wanderers mit 1:0 (0:0). Begünstigt wurden die Gastgeber von einer Gelb-Roten Karte für Wolves-Profi Raul Jimenez (45.+2). In der Folge schoss Raheem Sterling per Handelfmeter den Sieg heraus (66.). Durch den Dreier zog die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola vorübergehend auf vier Punkte davon und ist daher an diesem Spieltag nicht mehr von der Spitze des Klassements zu verdrängen. Erst in der Vorwoche hatten die Citizens nach einem Patzer des FC Chelsea (2:3 gegen West Ham) und einem eigenen Erfolg beim FC Watford (3:1) den Platz an der Sonne übernommen. Wolverhampton bleibt als Neunter indes im Tabellenmittelfeld.

