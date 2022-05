Manchester City auf Meisterkurs: Guardiola-Team nutzt Liverpool-Patzer und baut Vorsprung aus

Manchester City hat Big Points im Titelkampf der Premier League eingefahren. Vier Tage nach dem schmerzhaften Champions-League-Aus im Halbfinale gegen Real Madrid zeigte sich die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola in der Liga in Topform und gewann locker mit 5:0 (2:0) gegen Newcastle United. Raheem Sterling (19. Minute) und Aymeric Laporte (38.) sorgten mit ihren Treffern für eine komfortable Halbzeit-Führung. Im zweiten Abschnitt legten Rodrigo (61.) und Phil Foden (90.) beim dominanten ManCity-Auftritt gegen die "Magpies" nach. Sterling (90.+3) setzte den umjubelten Schlusspunkt. Der deutsche Nationalspieler Ilkay Gündogan stand in der Startelf Anzeige

In der Liga hat ManCity nun noch mehr Trümpfe gegenüber dem großen Titel-Konkurrenten FC Liverpool in der Hand. Die "Reds" um Trainer Jürgen Klopp patzten am Samstagabend im Topspiel gegen Tottenham Hotspur und kamen zuhause nicht über ein 1:1 hinaus. Bei nun noch drei verbleibenden Partien führen die "Skyblues" aus Manchester die Liga mit drei Punkten Vorsprung auf die Klopp-Elf an. Zudem besitzt City die um vier Tore bessere Tordifferenz gegenüber Liverpool. Newcastle findet sich nach der Niederlage im Tabellen-Niemandsland auf Rang 13 wieder.