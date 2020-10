ManCity-Profi Ilkay Gündogan warnt nach Corona-Erkrankung: "Mit diesem Virus ist nicht zu scherzen"

Ilkay Gündogan wird der deutschen Nationalmannschaft fehlen, wenn es am Samstag (20.45/ARD) in der Nations League in der Ukraine ins dritte Gruppenspiel geht. Der 29-Jährige steht nicht im Aufgebot von Joachim Löw, nachdem er sich als erster A-Nationalspieler mit dem Coronavirus infizierte und sich anschließend in Quarantäne begab. Inzwischen sei Gündogan zwar wieder fit und könne nach negativen Testergebnissen bereits am Mannschaftstraining von Manchester City teilnehmen, spurlos ging die Erkrankung am Mittelfeldstar des Premier-League-Vizemeisters jedoch nicht vorbei, wie er verriet.