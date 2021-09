Wolff Fuss über PSG gegen ManCity: Die Scheichs können die CL-Trophäe zwar bezahlen, aber nicht kaufen

Die deutschen Teams sind allesamt erwartungsgemäß in die Champions League gestartet. Bayern München hat Barcelona von der europäischen Karte gestrichen, Dortmund siegte in Istanbul, Wolfsburg punktete in Lille, und RB Leipzig ließ die Punkte beim Scheich von Manchester City . Sheikh Mansour, um genau zu sein. Er gilt als der reichste Klubbesitzer der Welt und ist vernarrt in die Trophäe der Champions League, die er zwar bezahlen, aber nicht kaufen kann. Auch, weil er in Pep Guardiola einen Trainer beschäftigt, der als der beste der Welt gilt, der aber kurz vor dem Gipfel zu exklusive Ideen verwirklicht wissen will.

So nahm er zur Kenntnis, dass Messi zu Paris Saint-Germain wechselte. Zu Nasser El-Khelaifi, dem aktuell achtreichsten Klubinhaber der Welt. Ein Coup. Nun ja. Mittlerweile ist auch in Paris bekannt, dass Messi nicht gern ausgewechselt wird. Trainer Mauricio Pochettino machte diese Erfahrung im Spiel gegen Lyon. Messi fehlte dann mit diffusen Verletzungssymptomen, trainiert nun wieder. An diesem Dienstag kommt es am zweiten Champions-League-Spieltag zum Gütervergleich der Großinvestoren, City tritt in Paris an. Eine Art Luxusmesse des Weltfußballs. Und Paris steht nach dem 1:1 in Brügge etwas unter Druck. Messi spielte da 90 Minuten durch.