Nationalspieler Kai Havertz sorgte für die wohlmöglich größte Enttäuschung in der Vereinsgeschichte von Manchester City und ihrem Trainer Pep Guardiola. Im Champions-League-Finale vor wenigen Monaten verloren die Cityzens mit 0:1 gegen den Ligakonkurrenten und vergaben die Chance auf den Titel. Nun soll es wieder bergauf gehen. Zum Auftakt der Premier-League-Saison musste sich die Mannschat um Rekordtransfer Jack Grealish gegen Tottenham geschlagen geben. Die weiteren drei Partien entschied Manchester City dann aber für sich. Nun empfangen sie am ersten Spieltag der Königsklasse den deutschen Vizemeister RB Leipzig (21 Uhr, live im SPORT BUZZER-Ticker ).

Die Leipziger suchen derzeit noch nach ihrer Form. Die Abgänge von Trainer Julian Nagelsmann und vor allem Dayot Upamecano und Marcel Sabitzer zu den Bayern scheint der Vizemeister noch nicht verkraftet zu haben. Gerade einmal drei Punkte nach vier Spielen sprechen Bände. Die deutliche Niederlage am vergangenen Wochenende gegen die Bayern schmerzt zusätzlich. Allerdings beginnt am Mittwoch ein neuer Wettbewerb und die Leipziger haben die Chance, für eine erste Überraschung zu sorgen. Ein Blick auf die Leistungen in den vergangenen Jahren in der Champions League lassen hoffen.