City, Real, Liverpool und Villarreal: Die vier Champions-League-Halbfinalisten im Formcheck

Wer zieht ins Finale der Champions League ein? Am Dienstag (21 Uhr, Amazon Prime Video) eröffnen Manchester City und Real Madrid die Vorschlussrunde der Königsklasse, ehe es einen Tag später (21 Uhr, DAZN) zum zweiten Hinspiel zwischen dem FC Liverpool und dem FC Villarreal kommt. Als Favorit auf den Titel gelten bei den Buchmachern aktuell die beiden englischen Klubs, den Spaniern werden lediglich Außenseiterchancen eingeräumt – und das obwohl mit Real sogar noch der Rekordsieger vertreten ist. Anzeige

Im Viertelfinale warf Manchester City den spanischen Vertreter Atlético Madrid aus dem Wettbewerb, der FC Liverpool schaltete Benfica Lissabon aus, Real Madrid bezwang den amtierenden Champions-League-Sieger FC Chelsea auf dramatische Art und Weise und der FC Villarreal sorgte für eine faustdicke Überraschung gegen den letzten deutschen Verein FC Bayern. Sind die vier Halbfinalisten noch immer so stark in Form oder mussten sie zuletzt einen Dämpfer hinnehmen? Ein Überblick.

Manchester City

Das Team von Trainer Pep Guardiola scheint momentan in absoluter Topform zu sein. In der Premier League fegten sie zuletzt den FC Watford mit 5:1 aus dem Stadion, Stürmer Gabriel Jesus erzielte dabei gleich vier Tore. City grüßt aktuell noch immer von der Tabellenspitze und hat den Titel fest im Blick. Mit nur einem Punkt weniger auf dem Konto sitzt ihnen der ebenfalls formstarke FC Liverpool aber noch im Nacken. Im direkten Liga-Duell am 10. April trennten sich die beiden englischen Spitzenklubs in einem extrem hochklassigen Spiel mit 2:2 – und brachten damit ganz Europa ins Schwärmen. Den einzigen Dämpfer der letzten Wochen kassierten die "Citizens" beim Aus im Halbfinale des FA-Cups. Der Gegner? Natürlich der FC Liverpool.

Fest steht trotzdem: Manchester City ist in dieser Saison nur sehr schwer zu bezwingen, das untermauern 25 Siege in 33 Premier-League-Spielen eindrucksvoll. Die beiden Champions-League-Viertelfinals gegen das spanische Abwehrbollwerk von Atlético Madrid haben zudem gezeigt, dass die Guardiola-Elf auch gegen gut verteidigende Mannschaften Lücken finden kann und inzwischen sehr geduldig geworden ist. Das Hinspiel gewannen die "Skyblues" durch ein spätes Tor von Kevin De Bruyne mit 1:0, im Rückspiel reichte schließlich ein torloses Remis zum Weiterkommen.

Real Madrid

Auch Real Madrid steht in der heimischen Liga auf Platz eins, hat aber im Gegensatz zu Gegner Manchester City keinen ernstzunehmenden Konkurrenten mehr. Der Vorsprung auf den zweitplatzierten FC Barcelona beträgt bei noch fünf ausstehenden Partien bereits 15 Punkte, die "Königlichen" brauchen nur noch einen Punkt um den La-Liga-Titel endgültig perfekt zu machen. Am vergangenen Mittwoch gewann das Team von Trainer Carlo Ancelotti mit 3:1 beim CA Osasuna, Karim Benzema verschoss jedoch gleich zwei Elfmeter.

Ansonsten präsentiert sich der Topstürmer in dieser Saison in absoluter Topform und war auch im Viertelfinale gegen Chelsea mit vier Treffern in zwei Spielen die Lebensversicherung der Madrilenen. Real gewinnt seine Spiele nicht unbedingt mit Hurra-Fußball, legt aber mal wieder eine gnadenlose Effektivität an den Tag. Bringen sie diese Stärke auch gegen City auf den Platz, könnten sie nach Chelsea auch dem nächsten englischen Vertreter wehtun.



FC Liverpool

Den EFL-Cup haben die "Reds" schon gewonnen, im FA-Cup stehen sie nach dem Sieg über Manchester City bereits im Finale, in der Premier League sind sie Spitzenreiter Manchester City ganz dicht auf den Fersen und ins Halbfinale der Champions League gegen den FC Villarreal gehen sie als großer Favorit – der FC Liverpool hat nach wie vor beste Chancen, eine historische Saison zu spielen und sich den Traum von "Quadruple" zu erfüllen.

Aktuell befindet sich das Team von Trainer Jürgen Klopp voll im Flow, hat in der heimischen Liga aus den vergangenen zwölf Spielen satte elf gewonnen und dabei nur mit City die Punkte geteilt. Im FA-Cup führten sie die Guardiola-Elf in der ersten Halbzeit sogar nach allen Regeln der Kunst vor, führten zur Pause mit 3:0 und feierten schlussendlich einen 3:2-Erfolg, der sie ins Finale hievte. Auch die Hürde Benfica Lissabon im Champions-League-Viertelfinale übersprang Liverpool durch einen 3:1-Erfolg im Hinspiel und ein 3:3 im Rückspiel äußerst souverän. In dieser famosen Form ist es nur schwer vorstellbar, dass ihnen der FC Villarreal im Halbfinale ein Bein stellen kann. Die Klopp-Elf scheint momentan das formstärkste Team Europas zu sein und überflügelt sogar das übermächtig erscheinende Manchester City.

FC Villarreal

Das "gelbe U-Boot" geht gegen den formstarken FC Liverpool als absoluter Außenseiter ins Rennen. Darin könnte allerdings die große Chance liegen. Schon im Achtel- und Viertelfinale traute niemand dem FC Villarreal das Weiterkommen zu, Juventus Turin und der FC Bayern mussten aber völlig überraschend die Segel streichen. In der Außenseiterrolle scheint sich das Team von Trainer Unai Emery pudelwohl zu fühlen und wächst in besonderen Momenten über sich hinaus – das bekam auch der deutsche Rekordmeister eindrucksvoll zu spüren.