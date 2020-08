Manchester City gegen Real Madrid live im TV und Online-Stream sehen

Manchester City und Trainer Pep Guardiola sind also gewarnt. Zwar liegen die Engländer nach der ersten Partie knapp in Front, ein Freifahrtschein ist die Führung gegen den Rekordsieger der Königsklasse jedoch noch lange nicht. Und ein wenig Druck lastet auch auf den Schultern der Citizens. Scheitert die Guardiola-Elf in der Champions League, verpasst sie nach dem Aus im FA-Cup gegen den FC Arsenal sowie Platz zwei in der Premier League hinter dem FC Liverpool auch den dritten großen Titel in dieser Saison - für die Ansprüche von ManCity wäre das zu wenig.