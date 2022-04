Manchester City? Real Madrid? Matthäus glaubt an "große Chance" auf Haaland-Verbleib beim BVB

Wohin zieht es BVB-Stürmerstar Erling Haaland? Die Spekulationen um die Zukunft des 21-Jährigen ebbten auch in der jüngsten Vergangenheit nicht ab. Der Grund: Eine finale Entscheidung über ein Engagement in Dortmund über den Sommer hinaus hat der Norweger fünf Spieltage vor dem Ende der Bundesliga -Saison noch nicht getroffen. Die kolportierten Interessenten für einen Transfer sind unter anderem mit dem spanischen Rekordmeister Real Madrid und dem amtierenden Premier-League -Champion Manchester City prominent. Und doch ist für Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus auch ein Verbleib Haalands bei den Westfalen ein durchaus realistisches Szenario. " Ich glaube, dass Dortmund eine große Chance hat, dass Haaland bleibt ", sagte der 61-Jährige bei Sky.

Den Grund dafür lieferte Matthäus gleich mit. So habe mit Manchester City ein erster potenzieller Abnehmer keinen Bedarf an einem Spielertypen der Marke Haaland. "Pep Guardiola hat eigentlich nie mit einem echten Mittelstürmer gespielt. Haaland ist ein richtiger Mittelstürmer, der geht nicht nach rechts raus, der lässt sich nicht so fallen wie ein Messi damals", so Matthäus.

Die Argumente für Real Madrid würden nach Ansicht von Matthäus indes durch den wohl bevorstehenden Transfer von Kylian Mbappé zu den Königlichen geschmälert. Dieser koste zum einen "viel Geld" und würde zum anderen die Konkurrenzsituation im Angriff der Madrilenen verschärfen. Dort befindet sich Karim Benzema (37 Tore in 37 Pflichtspielen dieser Saison) aktuell in Topform und genieße in Verein und Fan-Gemeinde höheres Ansehen als Haaland. "Es kommen alle Dinge mit ins Spiel", so Matthäus. "Aufgrund dessen, dass Real Madrid ihn nicht unbedingt braucht und dass Manchester nicht die Position hat, die Haaland in Dortmund spielt", schätze er die Wahrscheinlichkeit eines Haaland-Verbleibs als groß ein.