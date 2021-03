Manchester City auf Rekordjagd: Diese Bestmarke strebt der Guardiola-Klub an

Manchester City hat seine Siegesserie mit dem 4:1-Sieg gegen die Wolverhampton Wanderers ausgebaut. Der Erfolg am Dienstagabend war der 14. Liga-Dreier in Serie. Das schafften bisher in der Premier League nur drei Klubs: Der FC Liverpool in der Saison 2019/2020 zwischen dem 27. Oktober 2019 und 29. Februar 2020 (18 Siege in Folge), ManCity selbst in der Saison 2017/2018 zwischen dem 26. August 2017 und 31. Dezember 2017 (18 Siege in Folge) und der FC Arsenal 2002/2003 und 2003/2004 zwischen dem 10. Februar 2002 und 24. August 2002 (14 Siege in Folge).

Anzeige

Im Stadt-Duell gegen Manchester United am Sonntag (17.30 Uhr/Sky) kann der aktuelle Meister-Kandidat die Serie weiter ausbauen. Danach müssten noch jeweils drei Punkte in der Premier League gegen den FC Southampton, FC Fulham, Leicester City und Leeds United her - dann wäre das Team von Trainer Pep Guardiola alleiniger Rekordhalter mit 19 Siegen in Serie in der englischen Top-Liga. Einen Spitzenwert stellten die Citizens aber auch schon mit dem 4:1 gegen die Wolves auf: Noch nie zuvor in der Klub-Historie war das Team 28 Mal in Folge ungeschlagen in der Premier League. Zudem konnte ManCity wettbewerbsübergreifend den 21. Sieg am Stück einfahren.