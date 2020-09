Nach Leicester-Debakel: Manchester City vor Transfer von Benfica-Profi Rúben Dias - Tausch mit Otamendi?

Nach der krachenden Niederlage gegen Leicester City (2:5) am Sonntag in der Premier League bekommt Manchester-City-Trainer Pep Guardiola wohl Verstärkung in der Innenverteidigung. Der portugiesische Nationalspieler Rúben Dias soll für mindestens 68 Millionen Euro von Benfica Lissabon zu City wechseln. Der portugiesische Meister teilte am späten Sonntagabend mit, die Klubs seien sich über den Wechsel einig geworden. Über die Ablösesumme hinaus könnten bis zu 3,6 Millionen weitere Euro an Benfica fließen - abhängig von Dias' Erfolgen bei Manchester City.