Manchester City nach Sieg gegen Southampton weiter auf Meister-Kurs - Gündogan trifft

Manchester City hat einen weiteren Schritt Richtung Meisterschaft in der englischen Premier League gemacht. Die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola gewann am Mittwoch auch dank eines Tores von Nationalspieler Ilkay Gündogan (45.+3) mit 5:2 (3:1) gegen den FC Southampton. Kevin De Bruyne (15. und 59.) und Riyad Mahrez (40. und 55.) trafen doppelt. Bei einem Spiel mehr beträgt der Vorsprung auf den Lokalrivalen Manchester United nun 15 Punkte - am vergangenen Sonntag hatten die Citizens nach wettbewerbsübergreifend 21 Siegen das Derby gegen United mit 0:2 verloren. Anzeige

Gündogan ist seit Wochen in überragender Form. Gegen das vom früheren RB-Leipzig-Trainer Ralph Hasenhüttel betreute Southampton erzielte der Mittelfeldspieler bereits sein zwölftes Saisontor in der Liga. Im Interview mit dem SPORTBUZZER, dem Sportportal des RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) hatte Gündogan im Februar jedoch betont, man sollte Spieler nicht nur an Toren messen.