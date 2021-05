ManCity-Star Ilkay Gündogan verrät: Deshalb war meine Freude nach dem CL-Finaleinzug nicht ausgelassen

Der 30 Jahre alte Mittelfeldspieler versteckte sich laut eigener Aussage bei den Feierlichkeiten in der City-Kabine hinter der Kamera, die das muntere Treiben auf Video festhielt. "Bei mir war die Freude nicht so ausgelassen, weil ich direkt nach dem Spiel an das Finale gedacht habe", zeigte sich Gündogan nachdenklich. "Ich habe 2013 das Finale miterlebt mit dem BVB und leider verloren." Im ersten und bisher einzigen deutschen Endspiel der Champions League unterlagen die Dortmunder trotz Elfmeter-Treffer von Gündogan mit 1:2. Noch einmal will der Deutsche so eine herbe Niederlage nicht erleben. "Dementsprechend möchte ich das zweite Finale, das ich in meiner Karriere spielen darf, gewinnen", so das Ziel des torgefährlichen Zentral-Spielers. Sein "Fokus" sei direkt aufs Finale gerichtet gewesen.