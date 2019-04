Revanche für Champions-League-Aus: ManCity nach Sieg über Tottenham Tabellenführer

Drei Tage nach dem dramatischen Champions-League-Aus gegen Tottenham Hotspur hat Manchester City das Punktspiel gegen die Spurs mit 1:0 (1:0) gewonnen. Damit verdrängte die Mannschaft von Pep Guardiola zumindest vorübergehend Jürgen Klopps FC Liverpool von der Spitze der englischen Premier League. Den Treffer für den Titelverteidiger erzielte am Samstag Phil Foden per Kopfball (5. Minute).

Am Mittwoch waren die Citizens trotz eines 4:3-Siegs im Viertelfinale der Champions League an den Spurs gescheiter t. In der Nachspielzeit war den Gastgebern ein umstrittener Treffer wegen Abseitsstellung aberkannt worden.

Die internationalen Medien reagieren ekstatisch auf die überragende Champions-League-Partie zwischen Tottenham und Manchester City, an dessen Ende Fernando Llorente (M.) der Matchwinner war und Pep Guardiola (l.) in die Röhre guckte. Der SPORT BUZZER zeigt die besten Reaktionen der Presse. ©

Die Liverpooler, die jetzt einen Punkt hinter dem Spitzenreiter liegen, treten am Sonntag (17.00 Uhr) in Cardiff an. Das Guardiola-Team hat noch das Nachholspiel beim Stadtrivalen Manchester United am Mittwoch (21.00 Uhr) vor sich. Vier Spieltage stehen noch aus.