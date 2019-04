Ein 1:0 im Hinspiel eines rein englischen Duells im Europapokal - das gab es bereits vier Mal. Und die gute Nachricht für die ,,Spurs": Drei Mal reichte dieses Ergebnis am Ende dem Gastgeber aus dem Hinspiel. Nur der FC Chelsea scheiterte 2007 trotz 1:0-Führung aus dem ersten Spiel an der Stamford Bridge im Elfmeterschießen am FC Liverpool. Die Partie Manchester City gegen Tottenham Hotspur am Mittwoch (21 Uhr; live im SPORTBUZZER-Ticker) ist das erste von zwei Duellen zwischen diesen beiden Teams innerhalb von nur drei Tagen. Am Ostersamstag empfängt Man.City die Spurs auch in der Premier League.