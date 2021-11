ManCity-Trainer Pep Guardiola bestätigt: Kevin De Bruyne positiv auf Coronavirus getestet

Rückschlag für Manchester City im Rennen um die Spitzenposition in der Premier League: Der englische Spitzenklub muss vorerst ohne Star-Spieler Kevin De Bruyne auskommen. Wie Pep Guardiola am Freitag auf der Pressekonferenz im Vorfeld der Liga-Partie gegen den FC Everton am kommenden Sonntag (15 Uhr, Sky) erklärte, wurde der Offensiv-Akteur im Rahmen seiner Länderspielreise mit der belgischen Nationalmannschaft positiv auf das Coronavirus getestet und befinde sich nun in häsulicher Isolation. "Leider hat es bei Kevin in Belgien einen positiven Corona-Test gegeben. Er wird zehn Tage fehlen", erklärte Guardiola. Für die Länder-Auswahl hatte De Bruyne bei den WM-Qualifikationsspielen gegen Estland (3:1) und Wales (1:1) jeweils in der Startelf gestanden.