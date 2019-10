ManCity-Trainer Pep Guardiola verzweifelt an Rivale Liverpool: "Sind momentan nicht zu stoppen"

Ganze acht Punkte Rückstand hatte der Englische Meister Manchester City vor dem neunten Spieltag schon auf den Rivalen FC Liverpool. Anders als die Reds haben sich City und Trainer Pep Guardiola diese Saison in der Premier League schon einige Ausrutscher erlaubt - und offenbar verzweifelt auch Guardiola langsam an der Stärke des Teams von Jürgen Klopp: "Wir haben einen Rivalen, der zur Zeit nicht zu stoppen ist", sagte Guardiola vor dem Spiel bei Crystal Palace am Samstag (18:30 Uhr/Sky).