Neuer Vertrag für Guardiola, Interesse an Alaba, auch Havertz im Visier: Wie ManCity nach dem CAS-Urteil plant

Die Aufhebung der Europapokal-Sperre von Manchester City war kaum sieben Stunden alt, da berichtete der als seriös geltende englische Guardian am Montag von einer neuen Transfer- und Finanz-Offensive des Premier-League-Klubs. Der Plan: satte 150 Millionen Pfund (rund 166 Millionen Euro) stünden Trainer Pep Guardiola in diesem Sommer für Neuverpflichtungen zur Verfügung. Zwei Profis sollen Angaben des Blattes zufolge besonders im Fokus der Briten stehen: David Alaba, der sich mit dem FC Bayern bisher nicht auf eine Verlängerung seines 2021 endenden Vertrages einigen konnte, und Kalidou Koulibaly vom SSC Neapel.

Zwei Hochkaräter, die die Abwehr des in dieser Premier-League-Saison hinter Meister FC Liverpool abgeschlagenen Klubs stabilisieren könnten. Doch damit nicht genug. Neben dem Guardian spekulierten umgehend zahlreiche weitere Zeitungen über potenzielle City-Zugänge. So brachte die Sun beispielsweise Kai Havertz von Bayer Leverkusen ins Spiel. Der deutsche Nationalspieler war bisher vor allem mit Real Madrid und dem FC Chelsea in Verbindung gebracht worden. Als potenzielle Zugänge für die Defensive wucherte das Boulevardblatt gar mit einer ganzen Liste potenzieller Einkäufe.

Auch BVB-Profi Zagadou auf ManCity-Liste? Unter anderem mit dabei: Dan-Axel Zagadou von Borussia Dortmund, der frühere Freiburger Caglar Söyüncü (Leicester City) oder Milan Skriniar von Inter Mailand. Eine andere Defensiv-Option nennt derweil der Telegraph. So soll sich auch der englische Nationalspieler Ben Chilwell von Leicester City auf dem Radar von Guardiola & Co. befinden. Als Ersatz für den zu den Bayern abgewanderten Leroy Sané werden in der Sun derweil Jack Grealish (Aston Villa) und Saul Niguez (Atletico Madrid) genannt.

Auch die Daily Mail liefert ihren Beitrag zur schier endlosen Liste an möglichen Sommer-Einkäufen. Neben einigen Überschneidungen mit anderen Medien führt die Zeitung zwei weitere etwaige Verstärkungen für die Offensive ins Feld. Zum einen Stürmer Lautaro Martinez von Inter Mailand, zum anderen Flügelspieler Ferran Torres vom FC Valencia. Der Mirror beschäftigt sich hingegen vornehmlich mit einer Personalie anderer Art: Guardiola. So berichtet das Blatt, dass ManCity die Gespräche mit dem Star-Coach über einen neuen Vertrag nun intensivieren will. Das derzeitige Arbeitspapier des Katalanen, das ihm jährlich angeblich rund 22 Millionen Euro einbringen soll, endet 2021.